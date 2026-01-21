昨年のジャパンカップがチャンピオンステークス（英国）とともに「2025年ロンジンワールドベストレース」を受賞したことを受け日本中央競馬会・吉田正義理事長（67）が21日、JRAを通じてコメントを発表した。吉田理事長は「まずは、第45回ジャパンカップに出走いただいたカランダガンの馬主であるザラ王女とアガ・カーン・スタッズ、そしてF.グラファール調教師をはじめとする関係者の皆様、また出走した全ての日本馬関係者に