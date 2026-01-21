打撃練習するソフトバンク・野村＝滋賀県草津市ソフトバンクの野村勇内野手が21日、滋賀県草津市で自主練習を公開し、ノックやフリー打撃などで汗を流した。昨季は自己最多の126試合に出場し、12本塁打、18盗塁と飛躍。遊撃一本で勝負する5年目へ「20本塁打、20盗塁をクリアしたい」と意欲を示した。遊撃手として長年レギュラーを務めてきた今宮健太内野手が最大のライバルだ。昨季は今宮の故障離脱でチャンスをつかんだだけに