気象台は、午後3時31分に、なだれ注意報を米原市に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】滋賀県・米原市に発表（雪崩注意報） 21日15:31時点南部では、強風に注意してください。北部では、風雪や大雪、なだれ、電線等への着雪に注意してください。滋賀県では、竜巻などの激しい突風や落雷に注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■長浜市□なだれ注意報23日にかけて注意■高島市□なだれ注意報2