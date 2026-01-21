東京証券取引所21日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が約1年ぶりに5営業日続落した。デンマーク自治領グリーンランドを巡る米欧の対立を嫌気して前日の米国株が下落し、東京市場にも波及した。終値は前日比216円46銭安の5万2774円64銭。東証株価指数（TOPIX）は35.90ポイント安の3589.70。出来高は約22億8410万株だった。