大学入学共通テストの会場に向かう受験生＝17日、東京都文京区の東大大学入試センターは21日、大学入学共通テストの平均点の中間集計を発表した。2回目の実施だった「情報1」は59.76点で、昨年の平均を10点ほど下回った。物理は前身の大学入試センター試験を含め過去最低となっている。得点調整は実施しない見通しで、最終的な実施の有無は23日に、平均点の最終集計は2月5日に公表する。主な科目の平均点は、100点満点の科目で