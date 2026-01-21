２月に北海道で開かれる全国高校総体（インターハイ＝全国高体連など主催、読売新聞社共催）スキー大会のジャンプ種目に、オリンピアンを父に持つ東海大札幌高１年・森大耀（たいよう）選手（１６）が出場する。父、祖父母ともインターハイ覇者というスキー一家で育ち、家族は「森家４人目のチャンピオンに」と活躍を願う。（北海道支社佐賀秀玄）現在、東海大教授を務める父・敏さん（５４）は、元ノルディック複合の選手で