女優の加藤夏希（40）が、20日深夜放送のテレビ朝日系「夫が寝たあとに」（火曜深夜0時15分）に出演。6歳の長男の様子を語った。番組のテーマは「子どもの防犯SP」。4児の母である加藤が総合危機管理アドバイザーの先生とともに防犯を学んだ。加藤は小学校1年生の子どもについて「知らない人について行っちゃダメ、ものもらっちゃダメ。話しちゃダメは言うんですけど、全部やるんですよ。長男はことごとくダメで、通ったきれいなお