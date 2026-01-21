日本維新の会は21日、「動かすぞ、維新が。」と銘打ち、「経済を動かす」「政治を動かす」「日本を動かす」の3つの改革を柱とする衆議院総選挙の公約を発表した。経済については、「食料品の消費税2年間ゼロ」を掲げつつ、今後「国民会議」で財源やスケジュールなどの「検討を加速させる」として、高市首相の方針と歩調を合わせた。維新が一丁目一番地として掲げてきた社会保障改革では、現役世代1人あたりの社会保険料を年間6万円