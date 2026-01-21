お笑いコンビ、千鳥のノブ（46）が21日、都内で、「ブリヂストンゴルフボールTOUR B X／XS新商品発表会」にゲストとして登壇した。現役プロゴルファー7選手とともに登壇し「スペシャルゲストでノブじゃない。タイガーウッズとかでしょ」と自らツッコみながら登場。普段からゴルフを楽しんでおり「早く（芸人の）大西ライオンを倒したい」と対抗心を燃やした。「ちゃんとゴルフを始めて5年くらい」で、ベストスコア78だという