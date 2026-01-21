ロッテの田村龍弘捕手（３１）と佐藤都志也捕手（２７）が２１日、千葉・鴨川市で行っている自主トレを公開した。１月上旬に始まった自主トレ期間中は選手らで共同生活を送っており、昨年９月に第１子となる長女が誕生したばかりの田村は「子供の存在はでかいですね。（今で）４か月ぐらいですね。かわいいです。ほんまは帰りたいですけど（笑）。それぐらいかわいいです」と、父の顔をのぞかせた。今年で３年目を迎えた千葉・