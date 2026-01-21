◆テニス▽全豪オープンテニス第４日（２１日、メルボルン・ナショナルテニスセンター）【メルボルン（オーストラリア）２１日＝吉松忠弘】２２歳９か月での史上最年少生涯４大大会全制覇に挑む世界王者のカルロス・アルカラス（スペイン）が順当に３回戦に進出だ。世界ランキング１０２位のヤニック・ハンフマン（ドイツ）に７−６、６−３、６−２で勝ち、３回戦では世界ランキング１７４位のマイケル・ゼン（米国）−同３７