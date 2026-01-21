四国運輸局が入るサンポート高松合同庁舎南館 2025年10月、香川県観音寺市伊吹島の真浦港で瀬戸内国際芸術祭の臨時旅客船と漁船が衝突した事故で、四国運輸局は21日、旅客船「POPEYE2」を運航していた観音寺市の真鍋海運と代表者に対し、輸送の安全確保に関する命令文書を出しました。 四国運輸局によりますと、旅客船「POPEYE2」は乗客の定員は超えていなかったものの、乗員が定員を1人オーバーしていて