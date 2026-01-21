テクニカルポイント 豪ドル/ドル、上昇トレンド一服も、再び動意付くか注目 0.6770エンベロープ1%上限（10日間） 0.6742ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 0.6737現値 0.6706一目均衡表・転換線 0.670310日移動平均 0.670321日移動平均 0.6680一目均衡表・基準線 0.6663ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 0.6636エンベロープ1%下限（10日間） 0.6598一目均衡表