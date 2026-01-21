比較的落ち着いた動き＝オセアニア為替概況 豪ドル/ドルは0.67ドル台前半で落ち着いた動きとなった。昨日はドル全面安の流れもあり、ロンドン市場朝方に0.6747ドルまで上昇。その後少し調整が入ったが、0.6720ドル台までの押しにとどまった。今日については、昨日の海外市場のレンジ内での推移となっており、大きな動きは見せていない。グリーンランド問題を巡る米欧関係の行方を見極めたいとの思惑が広がっているほか