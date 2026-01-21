¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÅêµå¤¹¤ëµð¿Í¡¦»³ºê¡áÀîºê»Ô¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ìµð¿Í¤Î»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¤¬21Æü¡¢Àîºê»Ô¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤ÇÎý½¬¤ò¸ø³«¤·¡¢ºÇÍ­ÎÏ¸õÊä¤Ëµó¤¬¤ë½é¤Î³«ËëÅê¼ê¤Ø¡Ö¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âç»ö¤Ê»î¹ç¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤½¤³¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¡×¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£ºòµ¨¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î11¾¡¤òµó¤²¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤Î2·å¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£º£¥ª¥Õ¤ÏµåÂ®¥¢¥Ã¥×¤òÁÀ¤¤¡¢¥¦¥¨¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤Ç¶ÚÎÏ¶¯²½¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤