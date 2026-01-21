【キングダム ×（駆ける）佐賀県 ～佐賀の火を絶やすでないぞォ。～】 1月20日始動 実施期間：1月27日～3月29日 場所：佐賀空港［九州佐賀国際空港］（住所：佐賀県佐賀市副町大字犬井道9476-187） キービジュアル(C)原泰久／集英社 【拡大画像へ】 佐賀県は、情報発信プロジェクト「サガプライズ！」の一環として、マンガ「キングダム」