[1.20 U23アジア杯準決勝 日本 1-0 韓国 ジッダ]鋭い飛び出しから絶好機を作り出したが、ゴールを決めることはできなかった。U-21日本代表FW道脇豊(ベフェレン→福岡)はチャンス逸を悔やむ。「抜け出しとか、ああいったシチュエーションを作れたことは評価できる。だけど、もちろん満足はしていないし、決めないと意味がない」と思いを口にした。持ち味を発揮した瞬間は何度もあった。前半11分、最後方のDF永野修都からスルー