愛媛FCは21日、MF前田椋介に第二子が誕生したことを発表した。前田はクラブを通じ、「このたび、第二子が無事に誕生しました。立ち会いに行かせてくれたクラブ、監督、スタッフ、選手に感謝しています。母子ともに健康で、家の中がさらに賑やかになりそうです。これからは家族4人で、新たな思い出をたくさん作っていければと思っています。今後とも温かく見守っていただけますと幸いです。」とコメントしている。