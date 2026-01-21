来月8日に投開票が行われる衆議院選挙について、日本共産党山形県委員会はきょう、県内の小選挙区における独自の対応方針を発表しました。1区と3区には人を立てません。 日本共産党県委員会によりますと、山形1区と3区については検討の結果、独自の候補者の擁立を見送り、「自主投票」とすることを決めました。 一方、山形2区については、すでに発表している通り、党県委員の岩本康嗣（いわもと・こうじ）氏を擁立し、議席獲得を