ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人 [東証Ｒ] が1月21日大引け後(15:30)に決算を発表。25年11月期の経常利益は前の期比2.0％増の19.9億円になったが、26年5月期は前期比14.5％減の17億円に減る見通しとなった。 同時に、前期分配金を3040円→3074円(前の期は3024円)に増額し、今期は2680円にする方針とした。 株探ニュース