日本プロロジスリート投資法人 [東証Ｒ] が1月21日大引け後(15:30)に決算を発表。25年11月期の経常利益は前の期比1.0％減の152億円になり、26年5月期も前期比6.3％減の143億円に減る見通しとなった。 同時に、前期分配金を1900円→1920円(前の期は1→3の投資口分割前で5812円)に増額し、今期は1920円にする方針とした。 株探ニュース