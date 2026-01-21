21日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ133104-6.6 47080 ２. 純金信託 39011 106.5 23655 ３. 純銀信託 3399754.2 47630 ４. 日経Ｄインバ 2136526.25272