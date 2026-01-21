NHKは21日、「ミラノ・コルティナ2026オリンピック」（ミラノ・コルティナ五輪）の開会式（日本時間2月7日早朝）生中継について、概要を発表した。【写真】元NHKアナ・中川安奈、五輪中継をにぎわせた“裸に見える服”騒動を振り返る開会式は、ミラノのメイン会場に加え、山岳エリアのコルティナダンペッツォ、プレダッツォ、リビーニョもあわせ、4ヶ所の会場で選手たちが同時進行で入場行進する。また、ミラノとコルティナダ