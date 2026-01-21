米最高裁判所の外観＝2024年7月、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米ブルームバーグ通信は20日、トランプ政権が各国に課してきた「相互関税」などの合法性が争われた訴訟の連邦最高裁による判決は早くても2月以降になる見通しだと報じた。最高裁が来週から4週間にわたって休廷するためとしている。訴訟は、相互関税と、合成麻薬「フェンタニル」の米国への流入を理由にメキシコや中国などにかけた関税が対象。