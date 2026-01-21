◇天皇杯・皇后杯 2026年全日本卓球選手権大会(2026年1月20日〜25日、東京体育館)女子シングルスで大会4連覇&5度目の優勝を目指す早田ひな選手が21日、「1戦1戦頑張りたい」と意気込みを語りました。3連覇中の絶対女王として臨む今大会ですが、「昨年は自分の中では奇跡的な優勝で、3連覇の感覚もあまりなかった」という早田選手。「今年も4連覇がかかっている感覚があまりなく、また1からのスタート」と目の前の試合に集中す