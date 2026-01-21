日本人女性らの動画を盗用し、中国語で「琉球（沖縄県）は中国に属する」などと虚偽の字幕を付けた動画がＳＮＳ上に投稿されている。日中両国の関係が悪化する中、中国内の反日感情を高め、領土に関する主張を浸透させるのが狙いとみられる。動画を盗用された被害者からは憤りの声が上がっている。（安田龍郎、浜田萌）政治に関心薄い自国の若者向けに工作昨年１２月、Ｘ（旧ツイッター）上に「琉球」在住とされる若い女性２人