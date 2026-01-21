共産党は21日、「くらし・平和・人権国民のためにブレずにはたらく」をキャッチコピーに掲げた「総選挙政策」を発表した。経済政策では、「大株主・大企業応援から、国民の暮らし第一の政治に」として、「最低賃金をすぐに時給1500円、1700円にする」など、「物価高を上回る大幅な賃上げを目指す」としている。外交では、高市政権を「アメリカ言いなり」だと批判し、「自主自立の日本」をつくるべきだと訴えた。人権については、