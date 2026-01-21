俳優で歌手の野村将希（73）が20日、都内で会見を開き、25年4月にスタートした地域交流・健康づくりを目的とした慰問プロジェクト「笑顔を届ける慰問の旅」が、今年3月に茨城県内全市町村制覇を達成する見込みとなったと明らかにした。その上で、今年4月から全国展開すると発表した。「笑顔を届ける慰問の旅」は、野村が自ら高齢者施設や地域拠点で「直接会い、声を交わし、笑顔を届ける」ことを基軸とし、継続型の慰問・交流