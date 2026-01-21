演歌歌手・天童よしみが２１日、東京・江東区の深川不動堂で新曲「旅路」のヒット祈願を行った。新曲「旅路」は人生を旅にたとえ、ともに過ごしてきた人の月日を思うという作品だ。この日は、松尾芭蕉「奥の細道」の出発地にあり、旅の安全と必勝をつかさどる深川不動堂で、新曲を初披露した。新曲のヒット祈願は約３０年ぶりという天堂。「久びさのヒット祈願ですが、改めてヒットをさせなければいけないなと、気持ちになり