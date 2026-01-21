◆大相撲▽初場所１１日目（２１日、両国国技館）東三段目２３枚目・花の富士（伊勢ケ浜）が、西三段目２８枚目・生田目（二子山）を寄り切って、無傷の６連勝とした。「支度部屋でも（同部屋の）泉富士に突っ張ってもらって、動きを確認していた。本来は当たって左の前みつを取る考えだったが、離れてしまった。どこかではたいてくるかと思いながらも中に入れて良かった」と振り返った。今場所、川副から花の富士に改名。三