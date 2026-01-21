◆大相撲初場所１１日目（２１日、東京・両国国技館）東幕下２８枚目・矢後（押尾川）が西３１枚目・大皇翔（追手風）に送り出されて３勝３敗となった。立ち合いで当たり負けして、出ようとしたところを大皇翔に横に回られ、最後は背中を押されて力なく土俵を割った。「いいところがまったくなかったです」と言って矢後は黙り込んだ。本来なら得意の左四つに組んで前に出たかったが、まわしに触れることもできなかった。直