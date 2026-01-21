女子プロゴルフの鶴岡果恋（明治安田）が２１日、都内でブリヂストンのゴルフボール「ＴＯＵＲＢＸ／ＸＳ」新商品発表会に出席した。２６歳の鶴岡は、昨年１２月２５日にプロ野球・オリックスの来田涼斗（きた・りょうと）選手と結婚したことを発表したばかり。「お互いアスリートとして切磋琢磨（せっさたくま）して、相乗効果を狙って頑張ろうと話している」と笑顔。ティファニー製の結婚指輪を左手薬指に光らせ「旦那は