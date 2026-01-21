礼衣が、3rdシングル「ハートマーク」を本日配信リリースした。あわせて、本日20時にMVが公開されることも決定した。「ハートマーク」は、前作に続き、礼衣自身が作詞・作曲を手がけたオリジナル楽曲だ。ラップパートには川谷絵音をゲストアーティストとして迎え、これまでの作品とは一線を画す、奥行きのあるサウンドに仕上がっているという。川谷絵音先駆けて公開されたMVのティザー映像では、ジャケットイラストとリンクするよ