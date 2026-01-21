ロッテの田村龍弘捕手（３１）と佐藤都志也捕手（２７）が２１日、千葉・鴨川市で行っている自主トレを公開した。田村は「本当に勝負の年だと思う。プロ１４年目ですけど、一番の危機感を感じている。その点ではやっぱりゆっくりやってられないなっていうのが一番の思い」と力を込めた。田村は昨季は１８試合出場にとどまり、１本塁打、３打点、打率１割５分８厘と不本意なシーズンを過ごした。チームでは先発マスクを寺地が最