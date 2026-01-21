歌手の小柳ルミ子(73)が21日、自身の公式ブログを更新。新しい家族を迎え入れたことを報告した。 【写真】また、ルルたんと幸せな日々を 「ルルたんが生まれ変わって!!」と題し、チワワの子犬を紹介。「ルルたんが6代目ルルに生まれ変わってママの元に帰って来てくれたんです」と感激をつづった。 小柳は昨年7月、愛犬ルルを失って以降、心療内科に通うほど心を痛め、ブログでもたびたび悲しみを吐露していた。今月16日に