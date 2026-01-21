近畿地方では、今夜(21日)から明日22日にかけては京都市など雪に慣れていない地域も積雪や大雪の恐れがあります。兵庫県と京都府では、北部だけでなく、南部でも大雪警報の発表される可能性が高まっています。特に、都市部ではわずかな降雪や積雪でも交通障害が起こりやすくなるため、最新の情報に注意し、時間に余裕をもって行動してください。今日21日の夜にかけて雪のエリアが広がる京都も広く雪に今日21日午後2時30分現在、