韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は21日、1ドル＝1480ウォン台までウォン安が進行したウォン相場について、「関連する責任当局によれば、1〜2カ月ほど経てば1400ウォン前後まで下落すると予測している」と述べた。李大統領はこの日、青瓦台（チョンワデ、大統領府）迎賓館で新春記者会見を開き、「為替が安定するよう、可能な手段を持続的に発掘していく」と明らかにした。ただし、李大統領は現在のウォン安問題について、「