20代序盤はサッカーの実力が日々成長する時期だ。ところが韓国サッカーは2歳年下の日本に負けた。李敏成（イ・ミンソン）監督が率いる韓国U−23（23歳以下）代表は20日（日本時間）、サウジアラビアのジェッダで行われた2026アジアサッカー連盟（AFC）U−23アジアカップ準決勝で日本に0−1で敗れた。スコアは1点差だが、試合内容は決定的なゴールチャンスをほとんどつかめず完敗だった。前半のシュート数は日本が10本であるのに対