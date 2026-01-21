韓国では記録的な寒波が続く中、低体温症や凍傷といった「寒冷疾患」に対して警告灯が点灯した。昨年よりも寒冷疾患の患者数、およびそれに伴う死亡者数が増加している。21日、韓国疾病管理庁によると、昨年12月1日から今月19日までに発生した寒冷疾患患者は累計215人となった。このうち死亡者は7人となっている。前年同期（患者199人・死亡者5人）比で寒冷疾患患者は8％増え、死亡者も2人多い。疾病庁は2013年から「寒冷疾患救急