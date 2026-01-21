東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」2階にあるカフェ「トスティーナ」の月替わりフェアとして「いちご×チョコレート スイーツ&ベーカリー」を開催！バレンタインシーズンにぴったりな、甘酸っぱいいちごと濃厚なチョコレートを組み合わせたスイーツやベーカリー、アフタヌーンティーなど多彩なメニューが用意されます☆ シェラトン・グランデ・トーキョーベイ