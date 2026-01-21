元キャバクラ嬢で実業家・愛沢えみり氏（37）が21日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。キャバクラ業界でNISAがブームになっていると報告した。愛沢氏は「不動産と株式投資を2年前から始めて、良かったと思ってます。これまでは自分や事業への投資が中心でしたが、もっと早く実践していればよかったなと感じます」と切り出す。そこで「特にキャバ嬢はお給料が高い分、投資との相性がとてもいい。先日の45の新年会でキャス