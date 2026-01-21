テレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜後8：54）が20日放送され、“バイク界のロールス・ロイス”と言われたヴィンセントのブラックシャドウ（1952年製）のバイクの鑑定結果にスタジオが騒然とした。【写真】「すごい！ワオ！」衝撃値が飛び出したヴィンセントのブラックシャドウヴィンセントは30〜50年代にかけ世界最速のバイクを生産していた英国メーカー。妥協のないこだわりがゆえに採算が取れず、55年に生産を