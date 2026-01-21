【ソウル共同】韓国の尹錫悦前大統領による「非常戒厳」宣言を巡り、内乱首謀ほう助などの罪に問われた前首相、韓悳洙被告の判決公判で、ソウル中央地裁は21日、懲役15年の求刑を大幅に超える懲役23年を言い渡した。