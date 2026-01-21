今シーズン最強で最長となる寒波が列島に襲来し、21日夜から25日にかけて雪が強まり災害級となる恐れがあります。交通障害や立ち往生に警戒が必要です。午前11時ごろの島根・松江市の映像では画面一面が白く多くの雪が降り積もっています。21日も強い冬型の気圧配置の影響で日本海側では西日本でも本格的に雪が降っています。また、21日夜北陸では雪のピークを迎える見込みで、積雪がさらに増える恐れがあります。22日正午までに降