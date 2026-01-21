バレーボール元日本代表の大山加奈さん（41）が、20日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午後11時59分）に出演。現役時代の精神的な不調の経験を話した。この日のテーマは「冬のうつ」。19歳の時に日本代表としてW杯に出場した際、メンタルの不調に陥ったという。それから注目されると目まいや動悸などの症状が出た」と話した。MCの上田晋也（55）に「日の丸を背負って戦うっていうのは、相当なプレッシャーで