現地１月21日、ラ・リーガで首位のバルセロナは、マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンがジローナへレンタル移籍することを発表した。期間は2026年６月30日まで。テア・シュテーゲンは、14年にボルシアMGからバルサに加入。ラ・リーガとコパ・デル・レイで６回、チャンピオンズリーグで１回と多くのタイトル獲得に貢献した。しかし、24年９月に右膝の膝蓋腱を完全断裂し、長期離脱。さらに昨夏には、背中の手術で再び離脱。そ