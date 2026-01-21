「フィラデルフィア チーズケーキミックス」森永乳業は、「フィラデルフィア」シリーズから、「フィラデルフィア チーズケーキミックス」を、1月28日に数量限定で発売する。140年以上の歴史がある「フィラデルフィア」は、売上世界No.1のクリームチーズブランド（ユーロモニターインターナショナル調べ：乳製品および乳製品代替品2025年版 小売販売額ベース スプレッドチーズカテゴリー2024年）。日本においても、森永乳業が1970年