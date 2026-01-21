MLB・フィリーズは日本時間20日、J・T・リアルミュート選手との3年契約に合意したことを発表しました。今季でメジャー13年目となるリアルミュート選手は、2014年にマーリンズでメジャーデビュー。翌2015年から台頭し、捕手として長年メジャーの第一線で活躍してきました。2019年からフィリーズでマスクをかぶり、今回の再契約で同球団8年目の在籍となります。リアルミュート選手は捕手ながら打撃能力が高く、打率や安打数や三塁打