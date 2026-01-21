「春のアフタヌーンティー」ホテルニューグランドは、3月1日〜4月30日までの期間、花々が咲き誇る美しい横浜の“春”をテーマにした「春のアフタヌーンティー」を販売する。「春のアフタヌーンティー」は、和と洋の素材を絶妙にミックスした季節感あふれるメニューで、横浜に訪れる“春”を表現した。旬の苺に桜のゼリーやクリームを重ね、白玉を添えたグラスパフェや、ほろ苦い緑茶に胡麻の風味を合わせたフロランタン、生姜風味