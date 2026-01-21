◇NBAレイカーズ115ー107ナゲッツ（2026年1月20日ボール・アリーナ）レイカーズの八村塁（27）が20日（日本時間21日）の敵地ナゲッツ戦に途中出場。復帰後最長出場で9得点をマーク。チームも16点差をひっくり返して2連勝。敵地8連戦は白星発進となった。「長期のロードトリップが始まったけど、この勝利がこれからの大きな推進力になる」。今季4度目のトリプルダブルを達成したルカ・ドンチッチ（26）は、敵地8連戦白